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В убийстве жителя Костаная подозревается его экс-супруга

30.12.2021, 16:42 15921
КОСТАНАЙ. 30 ДЕКАБРЯ - В убийстве жителя Костаная подозревается его экс-супруга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает alau.kz, по улице Наримановская 44-летняя местная жительница в ходе конфликта нанесла ножевое ранение бывшему супругу, в результате которого он скончался на месте происшествия. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания УП Костаная.
 
В производстве управления полиции Костаная находится уголовное дело, зарегистрированное по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство).
 
Ранее сообщалось, что в Алматы мужчина ножом убил жену.
 

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В Байконуре расследуют жестокое убийство с поджогом и суицидом

30.12.2021, 20:45 10716
В Байконуре расследуют жестокое убийство с поджогом и суицидом
Фото: instagram/qriim_mvdrk
БАЙКОНУР. 30 ДЕКАБРЯ - Прокурором комплекса Байконур Александром Трифоновым для дальнейшего расследования в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело по факту совершения 27-летним жителем города предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ преступление (убийство), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следствием установлено, что ночью 13 ноября, в одной из квартир дома по улице Янгеля, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя кухонный нож, нанес своей знакомой не менее 11 ножевых ранений, сообщает прокуратура комплекса Байконур.
 
Далее мужчина, предварительно совершив поджог в квартире, выбросился с балкона пятого этажа, при этом получил несовместимые с жизнью повреждения и в машине скорой медицинской помощи скончался. Потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице.
 
Вина мужчины в совершении убийства полностью подтверждена и доказана. Принимая во внимание, что мужчина является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для принятия окончательного процессуального решения (прекращения уголовного дела в связи со смертью подозреваемого).
 
8 декабря Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Глава МВД проинформировал главу государства о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период 2021 года. По его словам, преступность в Казахстане снизилась на 5%, при этом на 15% меньше зарегистрировано убийств, более чем на 20% - грабежей и случаев хулиганства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах. 
 

В Алматы осуждены четыре организатора финансовых пирамид

30.12.2021, 15:54 16936
В Алматы осуждены четыре организатора финансовых пирамид
Фото: policia.kz
АЛМАТЫ. 30 ДЕКАБРЯ - В Алматы окончено производство по четырем уголовным делам, связанными с финансовыми пирамидами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, в общей сложности от их преступной деятельности пострадали около 500 человек. Общий ущерб составил более 1,5 млрд тенге. 
 

Один из них - гражданин Лим А., 1988 года рождения, который с февраля 2017 по август 2018 года создал с целью совершения мошеннических действий ТОО LS inc, в группе лиц, путем привлечения инвестиций (денежных средств) у граждан, для дальнейшего получения прибыли путем постановки денежных ставок на результаты спортивных игр, ложно гарантируя возврат вложенных гражданами денежных средств в полном объеме и без каких-либо рисков. С целью большего обогащения гражданин Л. "гарантировал", что проценты с вложенных денежных средств можно будет получить в любое время и различными способами: путем перевода на карту, банковский счет либо в офисе. По заявлениям обманутых граждан зарегистрировано 188 уголовных дел, общий ущерб составляет 1 440 281 000 тенге", - рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

 
Решением суда Алмалинского района мужчина осужден к 6,5 годам лишения свободы.
 

Кроме того, в производстве Следственного управления находилось уголовное дело в отношении гражданки Алдабергеновой Д., которая посредством социальных сетей объявила об открытии инвестиционного проекта. Суть проекта заключалась в увеличении денежных средств путем вложения их для совершения ставок в букмекерские конторы, а также на различные бизнес-проекты. Таким образом, вкладчики перечисляли Алдабергеновой Д. и другим лицам посредством банковских карт денежные средства для получения прибыли в размере 30% и 50%, но в последующем, перечислив денежные средства, так и не получили прибыль. Подозреваемая судьей Алмалинского районного суда приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы", - резюмировал Абдрахманов.

 
 

Цех по незаконной переработке золотой руды ликвидировали в Акмолинской области

30.12.2021, 15:01 18091
Цех по незаконной переработке золотой руды ликвидировали в Акмолинской области
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Сотрудники департамента полиции Акмолинской области ликвидировали цех по незаконной переработке золотосодержащих материалов в поселке Бестобе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Акмолинскими полицейскими пресечена преступная деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей, переработкой и сбытом золотосодержащего материала. 22 декабря сотрудниками МВД и департамента полиции проведены 12 обысковых мероприятий в четырех населенных пунктах: Степногорске, поселках Аксу, Бестобе и Изобильный Акмолинской области. В ходе проведенных мероприятий в поселке Бестобе ликвидирован мини-цех по переработке золотосодержащих материалов, изъято 1,5 тонны золотосодержащего материала, три дробильные установки, три моечных стола, устройство для просеивания кварцевой руды, электронные весы, три вида холодного оружия, два камня с золотосодержащим металлом, 80 граммов золотого песка, одно изделие из золота кустарного производства, восемь охотничьих патронов 16 калибра, сейф, ноутбук, мобильные устройства, флэш-карты, а также автомобиль представительского класса, принадлежащий одному из подозреваемых", - сообщает Polisia.kz


 
По факту ведется досудебное расследование по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
 

В Павлодарской области украли 59 млн тенге при госзакупках

30.12.2021, 13:24 19626
В Павлодарской области украли 59 млн тенге при госзакупках
ПАВЛОДАР. 30 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлено хищение денежных средств при строительстве наружных сетей и благоустройства домов жилого комплекса "Сарыарка" в Павлодаре, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ленинский, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

А. Ахметов с целью хищения бюджетных денежных средств в 2016-2017 годах приобрел ТОО "АзияСпецСтрой", ТОО "Ман-кожа" и ТОО "Репер-СК", зарегистрировал их на подставных лиц и в дальнейшем от имени указанных предприятий участвовал в госзакупках. По предварительному сговору с А. Бекеевым, К. Культумановым, О. Сагинаевым и М. Габбасовым по договорам о госзакупках он подписал акты выполненных работ, которые фактически не выполнены, тем самым причинив государству ущерб на общую сумму свыше 59 миллионов тенге", - говорится в сообщении АФМ РК.

 
По информации ведомства, Ахметов осужден к восьми годам лишения свободы, Бекеев - к трем годам, Культуманов, Сагинаев и Габбасов получили от двух до трех лет ограничения свободы.
 
 

В Атырау извращенец 7 лет насиловал падчерицу: суд вынес приговор

29.12.2021, 19:23 27906
В Атырау извращенец 7 лет насиловал падчерицу: суд вынес приговор
АТЫРАУ. 29 ДЕКАБРЯ - Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подсудимый О. совершил умышленные особо тяжкие уголовные правонарушения против личности и половой неприкосновенности малолетней, сообщает ATPress.kz.
 

В период совместного проживания О. с целью оказания психологического давления на малолетнюю падчерицу О. решил удовлетворить свои половые потребности путем насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней, в лице О. Подсудимый О. совершил иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния, совершенные неоднократно в отношении малолетней О", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

 
Вина извращенца была полностью доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, заключениями экспертиз и видеозаписями, переписками в WhatsApp.
 
В суде прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы. Он свою вину не признал. Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
 
Напомним, женщина с ребенком из Атырау вышла замуж за алматинца, который работает летчиком. Мать не подозревала, что происходит с ее ребенком. Девочка боялась отчима и не стала никому рассказывать. Только после развода женщина узнала, что ее дочь была изнасилована. Женщина обратилась в полицию, но мужчину задержали только после общественного резонанса.
 
Стоит отметить, что родной брат отчима тоже был осужден за изнасилование родной дочери.
 
В ноябре в Караганде насильнику детей отказали в смягчении приговора.
 
В мае 2021 года в Уральске насильник 13-летней падчерицы приговорен к 20 годам лишения свободы.
 
Также в мае директора школы признали виновной в недонесении о развращении школьницы в Уральске.
 

Наркосбытчиков с крупной партией синтетики задержали в Петропавловске

29.12.2021, 17:03 30346
Наркосбытчиков с крупной партией синтетики задержали в Петропавловске
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 29 ДЕКАБРЯ - В Петропавловске в результате спецоперации задержаны крупные сбытчики синтетических наркотиков, к уголовной ответственности привлечены трое молодых людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил начальник профильного департамента МВД Ерлан Омарбеков, преступная группа была задержана в результате слаженных совместных действий департамента по противодействию наркопреступности МВД и департамента полиции СКО.
 

Все подозреваемые проживали в Петропавловске на арендуемой квартире более двух месяцев и распространяли наркотики путем закладок. В съемной квартире в ходе проведения обыска были обнаружены вещественные доказательства, указывающие на их преступную деятельность и около 800 гр. синтетического наркотика "мефедрон". Со слов задержанных, они приехали в Петропавловск с разных регионов страны намеренно с целью распространения наркотиков", - сообщил Омарбеков.

 
По его словам, все задержанные арестованы, проверяется их причастность к ранее не раскрытым аналогичным преступлениям.
 

Хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области

29.12.2021, 16:30 30681
КОСТАНАЙ. 29 ДЕКАБРЯ - В Костанайской области выявлено хищение субсидий на сумму свыше 161 млн тенге в агропромышленном комплексе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в рамках государственной программы, которая предусматривает возможность возмещения субъектам агропромышленного комплекса части инвестиционных затрат на обводнение пастбищ", - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

 
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллиона тенге, чем причинили государству ущерб в особо крупном размере. Фактически руководитель ТОО увеличил стоимость одного комплекта солнечных панелей на 94,4%, то есть почти в два раза. Дело передано в суд.
 
 

Исполняющая обязанности директора школы в Актобе получила семь лет тюрьмы за взятку

29.12.2021, 10:31 32046
АКТОБЕ. 29 ДЕКАБРЯ - В Актобе исполняющая обязанности директора школы №71 обвинялась за неоднократное получение взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно материалам суда обвиняемая получила взятку в размере 200 тысяч тенге, а затем еще в 100 тысяч.
 
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, пишет портал "Мой город".
 
При принятии решения учитывалась как тяжесть коррупционного преступления, так и то, что подсудимая воспитывает малолетних детей.
 

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