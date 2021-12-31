В убийстве жителя Костаная подозревается его экс-супруга

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БАЙКОНУР. 30 ДЕКАБРЯ - Прокурором комплекса Байконур Александром Трифоновым для дальнейшего расследования в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело по факту совершения 27-летним жителем города предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ преступление (убийство), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Следствием установлено, что ночью 13 ноября, в одной из квартир дома по улице Янгеля, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя кухонный нож, нанес своей знакомой не менее 11 ножевых ранений, сообщает прокуратура комплекса Байконур.

Далее мужчина, предварительно совершив поджог в квартире, выбросился с балкона пятого этажа, при этом получил несовместимые с жизнью повреждения и в машине скорой медицинской помощи скончался. Потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице.

Вина мужчины в совершении убийства полностью подтверждена и доказана. Принимая во внимание, что мужчина является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для принятия окончательного процессуального решения (прекращения уголовного дела в связи со смертью подозреваемого).