Уральск. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Уральске 8 человек осудили за подготовку теракта, передает Kazakhstan Today.

Приговор был вынесен сегодня в Межрайонном уголовном суде. Заседания суда были закрытыми, но на оглашение приговора пустили представителей СМИ, пишет портал "Мой город" .

Фабулу дела в суде не разглашают.

Суд признал виновными Искендирова, Исмурзина и Карчегенова по статье 174 УК РК (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), статье 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и статье 259 УК РК (Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности). Искендиров и Исмурзин приговорены к 13 годам лишения свободы, Карчегенов приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии максимальной безопасности", - зачитал приговор судья Бахыт Ермаханов.

Также к 5 годам лишения свободы был приговорен Балтабаев и Айтболатов. Они будут отбывать наказание в колонии максимальной безопасности. Жасталапов был приговорен к 5 годам ограничения свободы, Тлекбаев к трем годам лишения свободы и Нургалиев, которому всего 16 лет, к одному году ограничения свободы.

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