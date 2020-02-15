В Уральске маньяк напал на школьницу в подъезде дома (ВИДЕО)

Уральск. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Уральске соседи помогли задержать маньяка, напавшего на школьницу в подъезде дома, передает Kazakhstan Today.

Нападение на девочку было совершено днем 13 февраля в доме №27 в микрорайоне Женис. О происшествии стало известно от группы "Жалоба Уральск" в Instagram, пишет "Мой город"

Внимательно следите за детьми, сегодня в 14.22 в доме 27 микрорайона Женис, на девочку напал маньяк. Шёл за ней до дома, и в подъезде напал на неё. Благодаря нашим соседям и камерам, его сразу поймали", - говорится в сообщении.





Помимо этого, на YouTube размещен видеоролик, на котором снято, как подозреваемый идет за школьницей по двору, возле лавочки оставляет пакет и заходит за девочкой в подъезд.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что им поступил вызов о домогательствах 40-летнего жителя города к 16-летней девочке. Он был задержан сотрудниками полиции. Другие подробности выясняются.

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