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В Уральске маньяк напал на школьницу в подъезде дома (ВИДЕО)

14.02.2020, 12:17 20548
В Уральске маньяк напал на школьницу в подъезде дома (ВИДЕО)
Уральск. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Уральске соседи помогли задержать маньяка, напавшего на школьницу в подъезде дома, передает Kazakhstan Today.
 
Нападение на девочку было совершено днем 13 февраля в доме №27 в микрорайоне Женис. О происшествии стало известно от группы "Жалоба Уральск" в Instagram, пишет "Мой город".
 

Внимательно следите за детьми, сегодня в 14.22 в доме 27 микрорайона Женис, на девочку напал маньяк. Шёл за ней до дома, и в подъезде напал на неё. Благодаря нашим соседям и камерам, его сразу поймали", - говорится в сообщении.


 
Помимо этого, на YouTube размещен видеоролик, на котором снято, как подозреваемый идет за школьницей по двору, возле лавочки оставляет пакет и заходит за девочкой в подъезд.
 
В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что им поступил вызов о домогательствах 40-летнего жителя города к 16-летней девочке. Он был задержан сотрудниками полиции. Другие подробности выясняются.
 
 
 
 

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