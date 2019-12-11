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В Караганде задержали подозреваемого в приставании к 7-летней девочке

10.12.2019, 12:44 8587
В Караганде задержали подозреваемого в приставании к 7-летней девочке
Фото: sreda24.ru
Караганда. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде задержали подозреваемого в приставании к 7-летней девочке, передает Kazakhstan Today.
 

7 декабря текущего года, около 10.30, на телефон 102 поступило сообщение от жителя города о том, что в подъезде одного из домов Караганды неизвестный приставал к его 7-летней дочери. На место незамедлительно направлен наряд полиции. Отрабатывались близлежащие районы на установление подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка патрульной полиции установлен и задержан 43-летний житель города", - сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

 
По этому факту начато досудебное расследование по статье 24 - части 4 статьи 120 УК РК. В отношении задержанного избрана мера пресечения "арест". 
 
В полиции добавили, что задержанный был осужден в 2006 году по 12 фактам аналогичного преступления сроком на 15 лет. В марте 2019 года его освободили по УДО. 
 
В связи с задержанием подозреваемого в соцсети были опубликованы слова благодарности в отношении сотрудников полка патрульной полиции УП Караганды. 
 

Хотим выразить благодарность сотрудникам патрульной полиции УП Караганды, а именно: Мырзабекову Дархану Сарсенхановичу и Аргыну Акниету Болатовичу за быстрое реагирование. В субботу, 7 декабря, был вызов по поводу приставаний в подъезде к 7-летней девочке неизвестным. Ребята приехали в течение 2 минут после вызова. Затем с ребенком и одним из родителей прочесали округу. Ребята действовали профессионально и оперативно! Благодаря тому, что все было сделано вовремя, ребенок смог опознать мужчину среди толпы. Еще минуты - и он бы скрылся", - говорится в сообщении. 

 
Автор благодарности также отметил, что подозреваемого "взяли под стражу" и что, "судя по всему, у него были недобрые намерения".
 
Напомним, в ноябре педофила, который надругался над трёхлетней девочкой в Жамбылской области, приговорили к 20 годам тюрьмы.
 

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