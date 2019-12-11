Фото: sreda24.ru

Караганда. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде задержали подозреваемого в приставании к 7-летней девочке, передает Kazakhstan Today.

7 декабря текущего года, около 10.30, на телефон 102 поступило сообщение от жителя города о том, что в подъезде одного из домов Караганды неизвестный приставал к его 7-летней дочери. На место незамедлительно направлен наряд полиции. Отрабатывались близлежащие районы на установление подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка патрульной полиции установлен и задержан 43-летний житель города", - сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

По этому факту начато досудебное расследование по статье 24 - части 4 статьи 120 УК РК. В отношении задержанного избрана мера пресечения "арест".

В полиции добавили, что задержанный был осужден в 2006 году по 12 фактам аналогичного преступления сроком на 15 лет. В марте 2019 года его освободили по УДО.

В связи с задержанием подозреваемого в соцсети были опубликованы слова благодарности в отношении сотрудников полка патрульной полиции УП Караганды.

Хотим выразить благодарность сотрудникам патрульной полиции УП Караганды, а именно: Мырзабекову Дархану Сарсенхановичу и Аргыну Акниету Болатовичу за быстрое реагирование. В субботу, 7 декабря, был вызов по поводу приставаний в подъезде к 7-летней девочке неизвестным. Ребята приехали в течение 2 минут после вызова. Затем с ребенком и одним из родителей прочесали округу. Ребята действовали профессионально и оперативно! Благодаря тому, что все было сделано вовремя, ребенок смог опознать мужчину среди толпы. Еще минуты - и он бы скрылся", - говорится в сообщении.

Автор благодарности также отметил, что подозреваемого "взяли под стражу" и что, "судя по всему, у него были недобрые намерения".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства