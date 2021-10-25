Система Orphus

В Уральске нашли человеческие останки

24.10.2021, 13:21 109513
УРАЛЬСК. 24 ОКТЯБРЯ - Останки были найдены в лесном массиве в районе поселка Желаево, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет региональное издание "Мой ГОРОД", полиция предполагает, что это может быть пропавшая без вести Дина Станько.
 
По словам дочери Дины Станько Валентины, ее мама ушла из дома вечером 24 августа в районе 6-го микрорайона. Тогда она пошла ненадолго к подруге. Дошла до нее, посидели немного, подруга проводила ее маму до мусорных контейнеров. С тех пор ее никто не видел.
 
Дочь говорила, что раньше мама никогда из дома вот так не уходила. Она может страдать частичной потерей памяти.
 
23 октября Валентина сообщила, что 3 октября в районе поселка Желаево в лесном массиве грибниками были найдены останки человека.
 

Мы точно не можем утверждать, что это мама, ждем результатов экспертизы", - говорит Валентина.

 
Сестра Дины Мария Хен сообщила, что им рассказали о найденных останках 4 октября.
 

От найденного тела практически ничего не осталось, череп и бедро. Пытались опознать по зубам, но мы не хотим в это верить, сомневаемся, как можно по этим останкам опознать, подали на тест-ДНК, который длится около двух месяцев. Недалеко нашли ее вещи: платье, носочек и ключи. Полицейский, который занимался розыском, говорил, что во время розыска ее видели то там, то тут. Надеемся, что она где-то есть и найдется живой. Дикие звери растащили все тело", - говорит Мария.

 
В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что в поисках без вести пропавшей Станько был задействован весь личный состав управления полиции города. Были организованы поисковые мероприятия в Уральске, а также на прилегающей территории. Просматривались камеры видеонаблюдения возможного пути следования пропавшей. Параллельно проводился подворный обход жильцов домов и продавцов магазинов, расположенных в микрорайонах. Во время подворного обхода были установлены очевидцы, которые сообщили, что пропавшая проходила вдоль железной дороги в сторону поселка Желаево. 
 

Максимально были разосланы ориентировки с фото пропавшей. Отрабатывались места возможного нахождения лиц без определенного места жительства: чердаки, подвалы, гаражи. Параллельно отрабатывались лесные массивы вдоль железнодорожной линии до поселка Желаево, окрестности поселка, все карьеры", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 3 октября в районе поселка Желаево был обнаружен человеческий череп и останки костей, предположительно, женщины. Фрагменты обнаруженных останков направлены на судебную медицинскую экспертизу, после которой будет установлена причина смерти.
 

По данному факту начато досудебное расследование. Родственникам пропавшей Дины Станько были предъявлены фотографии с места происшествия, родственники опознали личные вещи пропавшей. Результаты стоматологической экспертизы подтвердили личность погибшей", - пояснили в пресс-службе ведомства.

 

Комментарии

новости по теме

Пассажир автомобиля открыл стрельбу на дороге

24.10.2021, 15:28 91666
ТАЛДЫКОРГАН. 24 ОКТЯБРЯ - В Каскелене (Карасайский район, Алматинская область) пассажир автомашины открыл стрельбу на дороге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В социальных сетях опубликовали видеозапись инцидента, на которой видно, как человек, высунувшись в окно автомобиля, на ходу стреляет из автомата.
 
В полиции сообщили, что ЧП произошло в субботу, 23 октября. Сотрудники Карасайского районного управления полиции отреагировали на публикацию и провели проверочные и розыскные мероприятия, в результате которых установили личность нарушителя.
 
Им оказался 25-летний житель Карасайского района. Свои действия он объяснил участием в свадебных гуляниях.
 
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Автомашина "Мерседес" водворена на штрафную стоянку.
 
20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии.
 
23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. Также в этот день специализированный межрайонный следственный суд Алматы постановил арестовать подозреваемого в убийстве пяти человек во время стрельбы в микрорайоне Акбулак сроком на два месяца. Срок меры пресечения исчисляется с 20 сентября. 
 

Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

24.10.2021, 15:09 96256
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
Фото: Alexander Mils: Pexels
НУР-СУЛТАН. 24 ОКТЯБРЯ - Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества в Сети, когда злоумышленники предлагают людям погасить их кредиты за вознаграждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Telegram-канал FINANCE.kz, такие услуги по "удалению" кредитов предлагает один из аккаунтов Instagram, владельцы которого обещают аннулировать все долги, исправив некий реестр.
 

Мы имеем доступ и связи в различных финансовых учреждениях, доступ к базе. Наши программисты разработали специальную программу, которая проникает к данным и чистит кредиты по указанным нами параметрам. После зачистки ваших долгов просто не существует! Восстановить ваш кредит МФО или банк не сможет, так как зачистка идет в резервном хранилище. Мы работаем в России, Украине и Казахстане в онлайн-режиме", - говорится в сообщениях "доброжелателей".

 
По сообщению канала, за "удаление" долга в 1,2 млн тенге они попросили 80 тысяч. Все, что потребовалось от владельца кредита, - имя, ИИН и телефон. Работает аккаунт действительно из Украины и дает номер карты, выданной Monobank'ом.
 

Как это работает на самом деле? Все, что нужно мошенникам, - ваш номер телефона. После оплаты их "услуг" вам при помощи сервиса, изменяющего отправителя SMS, пришлют сообщение, что ваш кредит погашен, и вы больше ничего не должны. Конечно же, никакой кредит не погашен, но, когда вы об этом узнаете, ребят уже и след простынет", - пишет Telegram-канал.

 

Пожилой житель Экибастуза задержан за телефонный терроризм

23.10.2021, 18:07 145234
ЭКИБАСТУЗ. 23 ОКТЯБРЯ - 19 октября, в 20.35, в полицию Экибастуза позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложенном в одном из парков города взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место происшествия незамедлительно направили все силы экстренного реагирования. Саперы и кинолог со служебно-розыскной собакой провели тщательный осмотр, однако следов взрывного устройства не обнаружили, сообщает Polisia.kz
 
Оперативники установили звонившего. Им оказался 64-летний экибастузец, который находился в нетрезвом состоянии. 
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов