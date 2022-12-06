В Уральске несовершеннолетнюю девушку вовлекли в занятие проституцией

Подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере 10-15 тысяч тенге

Уральск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО провело рейды по саунам и съемным квартирам Уральска. В результате проведенных мероприятий были задержаны две жительницы города, занимавшиеся сводничеством и вовлечением в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней, сообщает - Управление по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО провело рейды по саунам и съемным квартирам Уральска. В результате проведенных мероприятий были задержаны две жительницы города, занимавшиеся сводничеством и вовлечением в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней, сообщает Polisia.kz





В одной из саун Уральска 46-летняя женщина представляла для интимного обслуживания двух женщин 39 и 37 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 309, часть 1, УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".





Также установлено, что в одной из съемных квартир 53-летняя женщина привлекла к занятию проституцией 17-летнюю девушку. Подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере 10-15 тысяч тенге.





Начато досудебное расследование по статье 134, часть 1, УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией".



