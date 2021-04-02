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В Уральске прошло задержание с участием сотрудников УБОП

01.04.2021 7993
УРАЛЬСК. 1 АПРЕЛЯ - 1 апреля, в 16.30, по улице Исатая-Махамбета в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 33-летнего мужчину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", задержанный подозревается в совершении хулиганских действий на территории Уральска 
 
Во время осмотра автомашины изъят предмет, похожий на пистолет, и три ножа. В настоящее время подозреваемый доставлен в Абайский отдел полиции. Второй мужчина, находившийся в авто, не причастен к этому делу, его отпустили почти сразу же.
 

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