В Уральске у бездомного нашли боеприпас

Уральск. 26 ноября. Kazakhstan Today - 23 ноября во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" по улице Молдагалиева был задержан 33-летний мужчина без определенного места жительства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", полицейские обнаружили и изъяли у бездомного предмет похожий на боевой патрон, который был направлен на исследование.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконное хранение или ношение боеприпасов).

14 ноября в Алматы накрыли цех по переделке огнестрельного оружия.

28 октября 58-летний житель Петропавловска парализовал работу городской поликлиники, достав гранату и угрожая медперсоналу.

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