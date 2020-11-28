В Уральске у бездомного нашли боеприпас

Уральск. 26 ноября. Kazakhstan Today - 23 ноября во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" по улице Молдагалиева был задержан 33-летний мужчина без определенного места жительства, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", полицейские обнаружили и изъяли у бездомного предмет похожий на боевой патрон, который был направлен на исследование.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконное хранение или ношение боеприпасов).
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