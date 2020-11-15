В Алматы накрыли цех по переделке огнестрельного оружия

ДП Алматинской области

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы проведена крупная спецоперация в ходе которой был накрыт подпольный цех по переделке огнестрельного оружия, передает Kazakhstan Today.

Задержаны двое жителей Медеуского района Алматы, по месту жительства которых обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия разного вида, боеприпасы и составляющие, использованные подозреваемыми при переделке оружия", - рассказал начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.





Изъятое оружие и боеприпасы приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

По изъятому оружию, деталям и боеприпасам назначена судебно-баллистическая экспертиза",- добавил Абильбеков.

В полиции Алматы также отметили, что по результатам экспертных исследований станут известны истинная принадлежность и происхождение арсенала.

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