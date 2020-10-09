Уральск. 8 октября. Kazakhstan Today - В Уральске вынесли приговор убийцам пожилой женщины и ее сына-инвалида, передает Kazakhstan Today.

Убийство пожилой женщины и ее сына произошло 7 сентября 2019 года, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В ночь на 7 сентября в доме №53 по улице Циолковского произошло жестокое убийство 86-летней Матрены и ее 61-летнего сына Константина Кулакова, который был инвалидом 2-й группы. У него был ДЦП.

Также установлен факт кражи денежных средств на сумму 130 тысяч тенге и золотых изделий стоимостью 75 тысяч тенге. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти обоих явилось удушье и закрытая черепно-мозговая травма. Уголовное дело продолжительное время оставалось нераскрытым", - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Сотрудниками полиции в ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий были изобличены трое подозреваемых: 28-летний Андрей Тюклин, 27-летний Михаил Зимнухов и 28-летний Асет Кибашев. Стоит отметить, что когда полицейские установили подозреваемых, двое из них находились в следственном изоляторе за другие правонарушения.

Один из участников преступления признал вину и согласился на сотрудничество со следствием, указав на места сбыта похищенного имущества.

Вина остальных подозреваемых была полностью доказана следственным путем. Решением Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области Андрей Тюклин приговорен к 23 годам лишения свободы, Михаил Зимнухов приговорен к 21 году лишения свободы и Асет Кибашев приговорен к 4 годам лишения свободы за совершение кражи", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Приговор не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства