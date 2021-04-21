В Усть-Каменогорске кошек замуровали в подвале

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 20 АПРЕЛЯ - По информации зоозащитников, животные провели в подвале три дня, одна кошка погибла, передает KAZAKHSTAN TODAY

Несколько бездомных кошек подкармливала пожилая женщина и однажды не обнаружила своих подопечных на привычном месте. Оказалось, что животных закрыли в подвале, сообщает YK-news.kz

Бабушка на протяжении нескольких дней ходила в КСК, просила выпустить несчастных кошек. Женщине отказали, тогда она обратилась за помощью к нам", - рассказал свою версию произошедшего зоозащитница Ольга Абрамова.

Когда зоозащитники смогли попасть в подвал, то, по их словам, одна кошка уже погибла еще одну потребовалось везти в ветклинику. Сейчас для четвероногих ищут временный или постоянный дом.

В полномочия отдела не входит привлечение к ответственности органов управления объектом кондоминиума за отсутствие предоставления доступа в подвальное помещение. Согласно жилищному законодательству, подвал относится к общему имуществу объекта кондоминиума, за содержание общего имущества обязанность несут собственники квартир, нежилых помещений. Подвал открыли, ключи от него у хозяйки кошек", - прокомментировали ситуацию в отделе жилищных отношений Усть-Каменогорска.

В начале марта в одном из подъездов жилого дома в Нур-Султане обнаружен кот с 70-процентными ожогами.

Напомним , в Казахстане предлагают привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет.





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