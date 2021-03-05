В Нур-Султане волонтеры спасают обгоревшего кота

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В одном из подъездов жилого дома в Нур-Султане обнаружен кот с 70-процентными ожогами, передает Kazakhstan Today.

Фото пострадавшего кота разместили на странице zverohelp_astana в Instagram.

Весь день обожженный ребенок пролежал, испытывая ужасную боль", - пишет автор поста.

Отмечается, что кот был найден в подъезде столичного жилого комплекса "Сырдарья".

Волонтеры доставили пострадавшего в ветеринарную клинику. Ветеринары диагностировали ожог 70% тела.

Люди, вы что творите? Эти несчастные животные прячутся по углам в поисках теплого угла, даже не прося у вас уже кусок хлеба... и то вы мимо пройти не можете! Сколько же жестокости в вас сидит внутри... слов нет!.. Главное, чтобы котик выкарабкался", - пишет автор, отмечая, что состояние пострадавшего животного тяжелое.

Собака, которую 7 января хозяин-живодер волоком на скорости тащил по проспекту Азаттык в Атырау, привязав к своей машине, получила тяжёлые травмы, но осталась жива.

14 января зоозащитники Алматинской области обнаружили вопиющие факты жестокого обращения с животными. На этот раз живодеры издевались не над кошками и собаками, а над волками

В декабре пса из Атырау, ставшего известным на всю страну, после того, как появилось видео, на котором его душили дверцей холодильника, новая хозяйка увезла в США.

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