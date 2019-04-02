В Усть-Каменогорске задержали сбытчиков наркотика "Скорость" на 30 млн тенге (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске задержали сбытчиков наркотика "Скорость" на 30 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
Во время оперативно-профилактического мероприятия установлены два человека, которые занимались сбытом "Скорости" посредством закладок. Изъято больше килограмма наркотика, это порядка 3800 доз", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Как пишет портал YK-news.kz, прибыль наркоторговцев могла составить более 30 млн тенге.
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