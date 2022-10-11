В ВКО аферист обманул предпринимателя на 10 млн тенге

Усть-Каменогорск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В дежурную часть Ульбинского ОП с заявлением обратился предприниматель, сообщив о том, что аферист получил от него 10 млн тенге, сообщает - В дежурную часть Ульбинского ОП с заявлением обратился предприниматель, сообщив о том, что аферист получил от него 10 млн тенге, сообщает Polisia.kz

По словам пострадавшего, в конце августа мошенник предложил помощь в покупке спортивного инвентаря. Взял деньги и больше не выходил на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий отделом криминальной полиции была установлена личность мошенника. Им оказался 25-летний мужчина, который при допросе дал признательные показания, пояснив, что деньги он потратил на собственные нужды.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190, часть 3, УК РК "Мошенничество".