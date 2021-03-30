В ВКО браконьеры убили маралов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 МАРТА - На территории Глубоковского района был выявлен факт незаконной охоты на марала, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Semey News , при проведении рейдовых мероприятий по пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства на территории охотничьего хозяйства "Коровиха", находящееся в резервном фонде, обнаружены останки двух маралов, две шкуры, голова и конечности.

В ходе рейда были выявлены двое жителей Риддера, у которых было изъято 35 килограммов мяса. Также у них обнаружено не зарегистрированное в органах внутренних дел оружие. Изъято: гладкоствольное, двуствольное ружья, курковое ружье марки "ТОЗ" 16-го калибра и 2 заряженных патрона 16-го калибра.

Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 337 УК РК. Проводится досудебное расследование.

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