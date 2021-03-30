В ВКО браконьеры убили маралов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 МАРТА - На территории Глубоковского района был выявлен факт незаконной охоты на марала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Semey News, при проведении рейдовых мероприятий по пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства на территории охотничьего хозяйства "Коровиха", находящееся в резервном фонде, обнаружены останки двух маралов, две шкуры, голова и конечности.
В ходе рейда были выявлены двое жителей Риддера, у которых было изъято 35 килограммов мяса. Также у них обнаружено не зарегистрированное в органах внутренних дел оружие. Изъято: гладкоствольное, двуствольное ружья, курковое ружье марки "ТОЗ" 16-го калибра и 2 заряженных патрона 16-го калибра.
Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 337 УК РК. Проводится досудебное расследование.
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