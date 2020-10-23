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В ВКО по подозрению в жестоком убийстве задержали подростка

22.10.2020 10909
В ВКО по подозрению в жестоком убийстве задержали подростка
Усть-Каменогорск. 22 октября. Kazakhstan Today - Информацию о задержании 17-летнего подозреваемого подтвердили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает altaynews.kz, по факту смерти от ножевых ранений 30-летней жительницы поселка Белоусовка Глубоковского района проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 (убийство) Уголовного кодекса Республики Казахстана.
 
По подозрению в совершении особо тяжкого уголовного правонарушения сотрудниками управления криминальной полиции и отдела полиции Глубоковского района задержан житель поселка Белоусовка 2003 года рождения.
 
Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев рассказал, что подозреваемый дал признательные показания. В ходе проведенных следственных действий по его показанию изъят нож.
 
Досудебное расследование продолжается, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 
Ранее в соцсетях было опубликовано обращение от жительницы поселка Белоусовка, в котором говорилось о непричастности молодого человека к данному преступлению.
 
20 октября в Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве 20-летней девушки.
 
19 октября в Туркестанской области задержаны подозреваемые в убийстве таксиста.
 

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