В ВКО по подозрению в жестоком убийстве задержали подростка

Как сообщает altaynews.kz, по факту смерти от ножевых ранений 30-летней жительницы поселка Белоусовка Глубоковского района проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 (убийство) Уголовного кодекса Республики Казахстана.
По подозрению в совершении особо тяжкого уголовного правонарушения сотрудниками управления криминальной полиции и отдела полиции Глубоковского района задержан житель поселка Белоусовка 2003 года рождения.
Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев рассказал, что подозреваемый дал признательные показания. В ходе проведенных следственных действий по его показанию изъят нож.
Досудебное расследование продолжается, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ранее в соцсетях было опубликовано обращение от жительницы поселка Белоусовка, в котором говорилось о непричастности молодого человека к данному преступлению.
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