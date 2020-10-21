В Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве девушки

Шымкент. 20 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте расследуют дело об убийстве 20-летней девушки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента, тело неизвестной девушки азиатской национальности было обнаружено в одной из квартир дома в 18-м микрорайоне Шымкента.

Полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 20-летняя жительница Туркестанской области.

При осмотре тела в области шеи обнаружены следы удушья. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть произошла от удушья. По данному факту в тот же день начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Убийство". По горячим следам задержан 23-летний подозреваемый - житель Туркестанской области. В настоящее время применена мера пресечения виде содержания под стражей", - прокомментировали в полиции.

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