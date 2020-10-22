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В ВКО задержали подозреваемого в гибели нескольких человек, разыскиваемого в России

21.10.2020 5995
Усть-Каменогорск. 21 октября. Kazakhstan Today - Подозреваемого в гибели нескольких человек на стройке в России, который 8 месяцев находился в международном розыске, задержали в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 
В рамках реализации плана приграничного сотрудничества между странами Содружества независимых государств, сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции ВКО в городе Риддере при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен разыскиваемый уголовный преступник, который длительное время скрывался от правоохранительных органов Российской Федерации, пишет Polisia.kz
 

Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть нескольких человек. В настоящее время коллегам из РФ направлено уведомление об установлении местонахождения подозреваемого лица", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. 

 
Управлением криминальной полиции ДП ВКО с начала текущего года на территории Восточно-Казахстанской области установлены 18 уголовных преступников, числившиеся в розыске правоохранительными органами Российской Федерации за совершение различных видов преступлений.
 

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