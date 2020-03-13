В Западном Казахстане группа дорожных полицейских попалась на системном сборе взяток

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области ведется расследование в отношении группы инспекторов батальона патрульной полиции, подозреваемых в системном получении взяток от водителей, передает Kazakhstan Today.

Расследование в отношении инспекторов проводит департамент Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области.

Ряд инспекторов батальона патрульной полиции местного департамента полиции в группе лиц на системной основе на трассах республиканского и областного значения Уральск - Атырау и Уральск - Аксай получали от водителей взятки в сумме от 2000 до 10 000 тенге за непривлечение их к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Кроме того, по информации ведомства, указанным департаментом Антикоррупционной службы продолжается досудебное расследование по пунктам 2, 4 части 3 статьи 366 УК РК в отношении командира взвода батальона патрульной полиции по фактам получения взяток от водителей.

В отношении командира взвода с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей", - уточнили в ведомстве.

Также в пресс-службе проинформировали, что ведущий специалист таможенного поста "Капланбек" ДГД по Туркестанской области М. Жилкибаев осужден за взяточничество.

Жилкибаев подозревался получении взятки в сумме 50 тыс. тенге от частного предпринимателя Ж. Шынтаевой за беспрепятственный пропуск товаров народного потребления без регистрации таможенного приходного ордера. 27 февраля приговором Сарыагашского районного суда Жилкибаев осужден к штрафу в сумме 1,5 млн тенге. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - заключили в пресс-службе.

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