В Западном Казахстане прекращено расследование в отношении экс-акима района и его заместителя

Уральск. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области прекращено досудебное расследование в отношении экс-акима Теректинского района ЗКО Карима Жакупова и его заместителя Виталия Кушнера, передает Kazakhstan Today.
Досудебное расследование прекращено из-за отсутствия состава преступления, пишет портал "Мой город".
Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки в значительном размере) в отношении бывшего акима Теректинского района Карима Жакупова и его заместителя Виталия Кушнера, прекращено в связи с отсутствием состава преступления", - сообщили в пресс-службе департамента национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО.
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