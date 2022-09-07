В Западном Казахстане женщину изнасиловали и убили в собственном доме

УРАЛЬСК. 6 СЕНТЯБРЯ - 29 августа в полицию Бокейординского района поступило сообщение об обнаружении тела женщины 1964 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По факту убийства начато досудебное расследование по статье 121, часть 4, УК РК, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Между тем часть 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера" звучит так: "деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей, пунктом 3) части 3-1 и частью 3-2 настоящей статьи, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней) либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей)", - сообщает издание "Мой город".
Данная статья, в случае если вина подозреваемого будет доказана, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
В полиции также сообщили, что в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат", - сказано в сообщении ДП.
Известно, что погибшая проживала одна.