В Жамбылской области по фактам массовых беспорядков зарегистрировано 73 уголовных дела

ТАРАЗ. 26 ЯНВАРЯ - Заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Темирбек Оразымбетов сообщил, что по прошедшим событиям в Таразе с 4 по 7 января текущего года правоохранительными органами зарегистрировано 73 уголовных дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, уголовные дела заведены по фактам нарушения законодательства о проведении мирных собраний, последствия которых переросли в массовые беспорядки с поджогами административных зданий, убийствами силовиков и мирных жителей.
По результатам массовых беспорядков от полученных травм погибли 15 лиц, в медицинские учреждения с различными телесными повреждениями обратились 280 человек", - рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области.
Также сообщается, что по подозрению в совершении уголовных правонарушений задержано 66 человек, из них 8 несовершеннолетних. Судом 61 задержанному санкционирован арест, двоим - домашний арест, по поводу еще троих дела на стадии рассмотрения следственным судом.
Все следственные действия проводятся с участием защитника, осуществляется видеозапись. Сбор доказательств ведется строго в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса РК и под надзором прокурора", - подчеркнул Оразымбетов.
Он добавил, что по вопросам нарушения прав человека со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел можно обратиться с жалобами и заявлениями к ответственному прокурору Жамбылской области Сатыбалдиеву Дархану Муратулы по номерам: 8 771 889 00 99; служебные телефоны: 8-7262-45-43-79, 8-7262-45-15-01, а также в УСБ ДП Жамбылской области: 8 701 072 70 00, 8 (7262) 45-43-39.
Призываю граждан не распространять недостоверные сообщения и доверять только официальной информации. Напоминаю, что законом установлена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры", - обратился к жителям заместитель начальника ДП.