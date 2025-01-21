20.01.2025, 19:42 20476
В Жамбылской области вынесли приговор обещавшей студентам дипломы мошеннице
Подсудимая возместила потерпевшим ущерб в полном объеме
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Тараз. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области вынесли приговор женщине, обещавшей двум пострадавшим дипломы в университете и поступление в магистратуру, сообщает пресс-служба Таласского районного суда.
В сентябре 2021 года подсудимая Д., 1966 года рождения, убедила жителя села Бостандык Таласского района Ш. в том, что поможет ему поступить в магистратуру и получить диплом университета в Шымкенте. Потерпевший, поверив Д., передал ей в общей сложности 1,2 млн тенге.
Кроме того, подсудимая Д. в сентябре 2022 года, дав такие же обещания жителю Каратау Т., получила от последнего 895 тыс. тенге.
В дальнейшем потерпевшие, узнав о том, что были отчислены из университета за неоплату, обратились с заявлениями в полицию.
В ходе рассмотрения дела в суде подсудимая Д. по собственной инициативе возместила потерпевшим ущерб в полном объеме.
Приговором суда подсудимая Д. признана виновной и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о задержании семейной пары, помогавшей телефонным мошенникам в Павлодаре.
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20.01.2025, 15:04 29271
Школьник покончил с собой в Алматы
Возбуждено уголовное дело
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 16-летний подросток совершил самоубийство, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
Информация о совершении самоубийства 16-летним подростком появилась в соцсетях.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту суицида несовершеннолетним полицией Медеуского района возбуждено уголовное дело.
Мотив и обстоятельства устанавливаются", - добавили в департаменте полиции Алматы.
Напомним, в начале сентября прошлого года в Казахстане произошла волна резонансных самоубийств. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. На момент написания материала стало известно еще об одной трагедии - в Астане покончила с собой молодая девушка. В целом статистика по самоубийствам в Казахстане неутешительная. В 2023 году, по данным организации Wisevoter, Казахстан занял 19-е место из 178 стран - 17,6 случая суицида на 100 тысяч населения.
Ранее эксперты рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве.
20.01.2025, 14:37 30541
В Актюбинской области расследуют дело о продаже младенца в роддоме
Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц
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Актобе. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области расследуется уголовное дело по факту продажи новорожденного в одном из родильных домов области.
Полиция Актюбинской области возбудила уголовное дело по факту продажи новорожденного в родильном доме. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что за последние два года в Казахстане выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми.
20.01.2025, 12:10 36071
Двух подозреваемых в убийстве экстрадировали из России в Казахстан
Фото: Polisia.kz
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Двух граждан Казахстана экстрадировали из России в РК для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор", - заявили в прокуратуре.
Подчеркивается, что за совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.
Злоумышленники в январе 2023 года в городе Шымкенте совместно с тремя другими лицами решили убить своего знакомого на почве личной неприязни. Для реализации задуманного подозреваемые, вооружившись пистолетом, металлическими прутьями и битами, надев перчатки и маски, воспользовавшись ночным временем суток, приехали в дом потерпевшего. Далее они, разбив окна, проникли в дом, где нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения с особой жестокостью. После чего подозреваемые избили других лиц, находившихся в доме и, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, скрылись с места происшествия", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что от полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в машине скорой помощи.
Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск", - добавили в Генеральной прокуратуре.
Ранее из Беларуси в Казахстан экстрадировали подозреваемого в крупном мошенничестве.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
20.01.2025, 10:34 39886
В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов
Общий оборот превысил 680 млн тенге
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Петропавловск. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, сообщили в пресс-службе агентства.
Трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками", - отметили в АФМ.
Трое фигурантов осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества.
Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование", - уточнили в пресс-службе.
По данным АФМ, незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.
Отмечается, что в соответствии с законом Республики Казахстан "О цифровых активах" любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
20.01.2025, 09:12 44841
Транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана, сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что преступная группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества - мефедрона.
Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.
В ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей.
Ведется дальнейшее расследование для установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности", - отметил Куандык Альжанов.
19.01.2025, 11:38 97511
Один человек погиб, трое ранены: житель Астаны напал с ножом на своих родных
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - 21-летний житель Астаны играл в игру, и у него забрали телефон. После этого ночью он с ножом напал на своих спавших родных, сообщает Instagram-аккаунт "Астана Сергек".
В результате инцидента один человек скончался на месте, а трое других членов семьи госпитализированы в тяжелом состоянии.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Напомним, 11 января жертвой поножовщины в Алматы стал сотрудник полиции. В одном из ночных заведений 31-летний оперуполномоченный управления полиции Медеуского района Алматы Нурсултан Несипбаев заступился за женщину и получил смертельное ножевое ранение. Подозреваемым оказался 41-летний гражданин Узбекистана.
19.01.2025, 10:03 100731
В Атырау воспитатель детского сада пнула ребенка
Фото: Depositphotos
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Атырау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель пинает ногой ребенка. Инцидент произошел в частном детском саду "Зейнеп-Амина", сообщает AtyrauPress.
По словам руководства учреждения, после обнаружения нарушения воспитатель был сразу же уволена в соответствии с трудовым законодательством. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в одном из частных детсадов Кокшетау работники грубо обращались с малышами. Детей хватали за руки и кидали на кровать. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование.
18.01.2025, 17:51 121901
Хватали за руки и кидали на кровать: в одном из частных детсадов Кокшетау работники грубо обращались с малышами
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из частных детсадов города Кокшетау воспитатель и няня грубо обращались с детьми, сообщает Polisia.kz.
Папы и мамы вместе с директором центра просмотрели записи видеокамер, оказалось, что воспитатель и нянечка грубо обращались с детьми во время "тихого часа", в частности хватали за руки, за шиворот и кидали на кровать. Об инциденте родители сразу же заявили в правоохранительные органы, а сотрудниками полиции начато досудебное расследование", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия
Также в ходе разбирательства выяснилось, что родители детей забили тревогу после того, как малыши отказались посещать детский сад.
Напомним, в прошлом году на воспитателя шымкентского детсада завели уголовное дело.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?