В Жамбылской области задержали 288 человек

ТАРАЗ. 11 ЯНВАРЯ - В Жамбылской области по подозрению в участии в массовых беспорядках задержали 288 человек. 13 из них водворены в изолятор временного содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает оперативный штаб МВД РК, за нарушение режима ЧП в отношении 114 лиц составлены административные протоколы по статье 476 части 1 пункту 10 КоАП РК (запрещения нахождения физических лиц во время комендантского часа без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность, - влекут предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток). Санкцией суда к административным арестам подвергнуты 108 человек.

В ходе проведения рейдовых мероприятий изъято 34 единицы оружия и 43 патрона. На изъятое оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Ранее сообщалось , что в Жамбылской области ситуация стабильная, находится на контроле оперативного регионального штаба. В областном центре предотвращены террористические акты, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны. Возбуждено 20 уголовных дел, 104 административных дела. 42 человека находятся в больнице. Всего погибло 15 человек, из них 2 - сотрудники правоохранительных органов. Задержаны 4 преступника, которые подожгли здание аппарата акима Жамбылской области, изъято 2 автомата Калашникова.