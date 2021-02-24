В Жамбылской области задержали золотоискателей с оружием и золотом

Тараз. 23 февраля. Kazakhstan Today - В Мойынкумском районе обнаружено место незаконной добычи золотосодержащей руды, организованной 52-летним жителем Алматы.

В ходе осмотра обнаружено незарегистрированное одноствольное охотничье ружье 16-го калибра, самодельные запалы для проведения взрывных работ в количестве 8 штук, сообщает Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Назначены необходимые экспертизы.

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