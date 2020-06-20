В Жамбылской области замруководителя управления и бизнесмен похитили 50 млн тенге

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области замруководителя управления и бизнесмен подозреваются в хищении 50 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Агентства по противодействию коррупции, департаментом по Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя одного из управлений акимата Жамбылской области и руководителя частной компании.

Указанные лица подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме более 50 млн тенге путем подписания и предоставления актов выполненных работ за фактически не выполненные работы в рамках государственного закупа по объекту "Восстановление ограждения и установка предупредительных знаков на рекультивированных объектах урановых месторождений в Мойынкумском и Кордайском районах Жамбылской области". Досудебное расследование продолжается", - сообщили в ведомстве.

Также в Агентстве проинформировали, что Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования областного управления образования.

Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки представителя коммерческой организации и завладении путем обмана его денежными средствами в сумме 14 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, деньги чиновник взял якобы за положительное решение вопроса о заключении договоров из одного источника о государственных закупках компьютеров на сумму более 370 млн тенге и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. При этом "обещанные услуги" не входили в его служебные полномочия. Расследование продолжается.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства