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В Жанаозене осудили преступную группировку, занимавшуюся изготовлением и сбытом оружия

15.08.2022, 19:55 10176
Фото: пресс-служба КНБ РК
ЖАНАОЗЕН. 15 АВГУСТА - В Жанаозене состоялся судебный процесс в отношении преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решением Жанаозенского районного суда жители региона Б. и Н. осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
В марте 2022 года департамент КНБ по Мангистауской области в Жанаозене провел спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по изготовлению вооружения.
 
Злоумышленники действовали под видом работников СТО, на самом же деле на заказ переделывали охолощенное оружие под боевое. Бизнес стремительно набирал обороты. В социальных сетях формировалась разветвленная клиентская база.
 
У злоумышленников изъято 4 боевых автомата Калашникова, 1 самозарядный карабин Симонова и 48 боеприпасов.
 

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Задержаны подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре

16.08.2022, 13:20 1396
ПАВЛОДАР. 16 АВГУСТА - Полицейскими задержаны подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Рolisia.kz, проводятся досудебные расследования по части 3-1 статьи 120 (Изнасилование), части 3-1 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) и 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначен ряд необходимых экспертиз. 
 
Кроме того, дело по изнасилованию несовершеннолетней в Павлодаре находится на особом контроле руководства департамента полиции области. 
 
Ранее общественница Дина Тансари сообщила, что 16-летняя девочка выпрыгнула из окна 10-го этажа. 
 

Падение смягчили деревья, она выжила, но очень сильно пострадала! Девушку обманным путем заманили в квартиру и изнасиловали, она не смогла это пережить и выпрыгнула из окна. Самое страшное, что девочка круглая сирота, воспитанница Дома юношества из Павлодара", - сообщила она на своей странице в Сети

 

В Нур-Султане работники спецЦОНов незаконно ставили на учет автомобили

16.08.2022, 12:21 2006
В Нур-Султане работники спецЦОНов незаконно ставили на учет автомобили
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Нур-Султане раскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения работников спецЦОНов и сотрудников полиции при постановке транспортных средств на государственный регистрационный учет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следствием добыты доказательства о причастности к противоправным деяниям специалиста спецЦОНа № 2 города Нур-Султана Т. и госавтоинспектора процессингового центра ДП Алматинской области А.", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции. 

 
По данным агентства, они на систематической основе за денежное вознаграждение незаконно ставили на учет транспортные средства, в том числе ввезенные из иностранных государств, без уплаты утилизационного сбора и иных предусмотренных платежей в бюджет. 
 

14 августа текущего года с санкции следственного суда подозреваемые лица взяты под стражу. На данном этапе следствия по всей стране установлено порядка 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств, в связи с чем проверяется причастность работников спецЦОНов и сотрудников полиции других регионов", - добавили в пресс-службе. 

 
По результатам досудебного расследования всем причастным лицам будет дана правовая оценка. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

В Акмолинской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

15.08.2022, 20:16 9756
КОКШЕТАУ. 15 АВГУСТА - В Аршалинское отделение полиции 13 августа поступило обращение об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В тот же день по горячим следам подозреваемый был задержан. Полицейские установили его личность, им оказался местный житель, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Назначены необходимые экспертизы. В случае вины задержанного ему грозит срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы.
 

В Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз винограда

15.08.2022, 17:38 12156
ТУРКЕСТАН. 15 АВГУСТА - На таможенном посту "Капланбек" ДГД по Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз винограда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
11 августа при проведении таможенных досмотров, назначенных ситуационным центром, только в шести транспортных средствах выявлено более 90 тонн незадекларированного винограда, сообщает пресс-служба ДГД МФ РК.
 
В целом с начала года в результате таможенных досмотров, проведенных сотрудниками таможенных постов ДГД по Туркестанской области, выявлено 879 фактов нарушений таможенного законодательства, общий вес незадекларированного товара составил 823 тонны.
 
В основном с целью уклонения от уплаты таможенных платежей импортеры в декларациях заявляют более дешевый товар.
 
По выявленным нарушениям участники внешнеэкономической деятельности привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
 

Сразу три цеха по производству поддельного алкоголя обнаружили в Туркестанской области

15.08.2022, 15:27 13926
ТУРКЕСТАН. 15 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Туркестанской области пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что группа граждан в складских помещениях, расположенных на территории Туркестанской области и Шымкента, организовала подпольные цеха по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через торговые точки на территорий Туркестанской области", - сообщили в ведомстве. 

 
В ходе обыска цехов установлены и изъяты 5,5 тысячи учетно-контрольных марок, более 5 тонн спиртосодержащей жидкости, 6,5 тысячи бутылок водки и более 24 тысяч этикеток. 
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. 
 
 

Председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области осужден за мошенничество

15.08.2022, 12:01 16136
Председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области осужден за мошенничество
ТАРАЗ. 15 АВГУСТА - Приговором суда № 2 города Тараза председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области осужден за мошенничество, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Джапаров Жанатбек признан виновным в мошенничестве, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции. 

 
По данным агентства, в сентябре 2020 года он получил от предпринимателя 3 млн тенге за оказание содействия в даче положительного аудиторского отчета по вопросу законности выдачи субсидий.
 

В Нур-Султане дерзкое ограбление с избиением попало на видео

15.08.2022, 09:55 17461
В Нур-Султане дерзкое ограбление с избиением попало на видео
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Дерзкое ограбление с избиением попало на видео в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, ночью возле памятника "Паровоз" на улице Гeте к молодому человеку подошел парень и попросил прикурить. Внезапно он начал избивать потерпевшего и вырвал из его рук сотовый телефон. 
 
Нападение на потерпевшего попало в объектив камер видеонаблюдений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в грабеже был задержан. Им оказался 26-летний житель столицы. Он водворен в изолятор временного содержания. Похищенный телефон парень продал прохожему в районе вокзала. 
 

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Грабеж". Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории города", - рассказал начальник управления полиции района Сарыарка Дулат Жумагулов.


 

Житель Уральска построил в своем дворе теплицу для выращивания конопли

13.08.2022, 18:10 37036
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 13 АВГУСТА - Плантацию конопли выявили сотрудники управления по противодействию наркопреступлениям ДП ЗКО в ходе проведения ОПМ "Карасора-2022" по месту проживания 51-летнего мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во дворе дома было огорожено помещение, внутри которого находились пять пластиковых емкостей с растущими в них растениями, похожими на коноплю, сообщает Polisia.kz
 
Также в гараже находилось потайное подвальное помещение, оборудованное под нарколабораторию: стены обшиты специальным материалом, оборудовано светодиодными и тепловыми лампами для выращивания растений, установлены вытяжные системы, увлажнитель воздуха с градусными приборами. 
 
В ходе обыска полицейские изъяли кусты растений, похожих на коноплю, вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, упаковки семян конопли, электронные весы, различные удобрения для выращивания растений. Назначена соответствующая экспертиза. 
 
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 300, часть 1, УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).
 

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