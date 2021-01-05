В Жаркенте застрелили мужчину

Талдыкорган. 4 января. Kazakhstan Today - Два человека задержаны по подозрению в убийстве мужчины в Жаркенте Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В воскресенье на пульт дежурного районной полиции поступила информация от медиков скорой помощи, что на одной из улиц Жаркента обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы, сообщает телеканал КТК

Преступление раскрыто. По подозрению в его совершении задержаны двое жителей Жаркента. Оба признались, что расправились со знакомым из-за личных неприязненных отношений. Показания подозреваемых будут тщательного проверены. Они взяты под стражу", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По данным полиции, досудебное расследование с назначением экспертиз начато по пункту 7 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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