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В ЗКО 2,5 тысячи пачек сигарет не пропустили через госграницу

11.03.2021 6724
В ЗКО 2,5 тысячи пачек сигарет не пропустили через госграницу
Уральск. 11 марта. Kazakhstan Today - В пункте пропуска "Сырым" пресекли попытку вывоза сигарет без документов, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, почти 2,5 тысячи пачек сигарет не пропустили через государственную границу в Западно-Казахстанской области. 
 
В грузовом отсеке автомобиля "Мерседес-Бенц" были обнаружены блоки сигарет марки "CHAPMAN". 
 
Сигареты, с сокрытием от экспортного контроля, пытались вывезти на территорию России с сопутствующими товарами народного потребления.
 
Согласно товаросопроводительным накладным на груз перевозилось кухонное оборудование весом 2000 тонн на сумму 7 миллионов тенге.
 
Сигареты изъяты, ведется выяснение всех обстоятельств дела.
 

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