В ЗКО 2,5 тысячи пачек сигарет не пропустили через госграницу

Уральск. 11 марта. Kazakhstan Today - В пункте пропуска "Сырым" пресекли попытку вывоза сигарет без документов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, почти 2,5 тысячи пачек сигарет не пропустили через государственную границу в Западно-Казахстанской области.

В грузовом отсеке автомобиля "Мерседес-Бенц" были обнаружены блоки сигарет марки "CHAPMAN".

Сигареты, с сокрытием от экспортного контроля, пытались вывезти на территорию России с сопутствующими товарами народного потребления.

Согласно товаросопроводительным накладным на груз перевозилось кухонное оборудование весом 2000 тонн на сумму 7 миллионов тенге.

Сигареты изъяты, ведется выяснение всех обстоятельств дела.

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