В ЗКО пьяный сельчанин протаранил забор школы на угнанной машине скорой помощи

УРАЛЬСК. 21 МАЯ - В Западно-Казахстанской области пьяный мужчина угнал машину скорой помощи и протаранил на ней забор школы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В одном из сел Байтерекского района 31-летний мужчина вызвал скорую помощь, так как поранил ногу. Медработники забрали его в больницу и после оказания помощи отпустили домой, пишет Polisia.kz

Выйдя из стен медучреждения, сельчанин увидел стоящую карету скорой помощи с оставленными в замке ключами зажигания. Чтобы не идти до дома пешком, он сел за руль и поехал. Проехав несколько метров, авто врезалось в забор сельской школы.

Выбежавший водитель скорой не успел догнать угонщика и поймал его только после аварии. Но нарушитель вырвался и, несмотря на ранения, скрылся с места ДТП.

В настоящее время ведутся поиски угонщика и устанавливается причиненный ущерб.

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