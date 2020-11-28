Система Orphus

В ЗКО выписали из больницы студентку, выбросившую своего ребенка в туалет

27.11.2020 11692
Уральск. 27 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские доставили ее в отдел полиции поселка Жалпактал. Там она будет допрошена в присутствии адвоката, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", девушка пока будет находиться под подпиской о невыезде. В данный момент с ней будут работать психологи.
 
23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района 19-летняя девушка выбросила своего новорожденного ребенка в туалет. Младенец скончался от переохлаждения. 
 
Напомним, в Жанаозене на улице был найден новорожденный. Кроме того, в августе в Алматы житель города нашел младенца в арыке на проспекте Райымбека.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая