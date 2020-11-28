В ЗКО выписали из больницы студентку, выбросившую своего ребенка в туалет

Уральск. 27 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские доставили ее в отдел полиции поселка Жалпактал. Там она будет допрошена в присутствии адвоката, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", девушка пока будет находиться под подпиской о невыезде. В данный момент с ней будут работать психологи.

23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района 19-летняя девушка выбросила своего новорожденного ребенка в туалет. Младенец скончался от переохлаждения.

Напомним, в Жанаозене на улице был найден новорожденный. Кроме того, в августе в Алматы житель города нашел младенца в арыке на проспекте Райымбека.

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