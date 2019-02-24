Виновник аварии, в которой погибла актриса, употреблял алкоголь - полиция

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Алматы раскрыл подробности завершившегося расследования ДТП, произошедшего 29 декабря 2018 года на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина, в результате которого погибли три человека, передает Kazakhstan Today.

В ходе расследования вина гражданина Кара Ильяса, 1985 года рождения, управлявшего автомашиной марки "Мерседес-Бенц-Гелендваген", полностью доказана. Следственным путем установлен факт управления им автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По информации ведомства, "перед совершением ДТП Кар проводил время в караоке баре, где распивал спиртные напитки, а чуть ранее коротал время в одном из кафе, расположенных по улице Жандосова".

При этом в пресс-службе отметили, что в материалах уголовного дела имеются показания свидетелей, в том числе и обслуживающего персонала вышеуказанных увеселительных заведений, подтверждающих употребление Каром спиртных напитков.

Известно, что с места ДТП гражданин Кар И. скрылся в пешем порядке. Задержан он был спустя полутора суток, и сразу по постановлению дознавателя в БСНП врачами был осуществлён забор крови для проведения Институтом судебных экспертиз МЮ РК судебно-химической экспертизы, по результатам которой наличие в крови алкоголя не установлено. Между тем, исходя из данных управления дознания, в обвинительном акте, направленном в суд, указан факт алкогольного опьянения, доказанный следственным путем", - рассказали в пресс-службе.

Досудебное расследование в отношении гражданина Кара проведено по двум статьям Уголовного кодекса: части 4 статьи 345 и статье 347 УК РК. Сразу после задержания подозреваемый был взят под стражу. Расследование завершено. После изучения прокуратурой города уголовное дело предано суду.

Напомним, 29 декабря 2018 года на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина в Алматы Ильяс Кар, управляя автомашиной "Мерседес-Бенц-G55", нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной "Митсубиси-Галант", после чего скрылся с места преступления. В результате ДТП скончался водитель автомашины "Митсубиси-Галант" и двое его пассажиров, в том числе актриса театра и кино Шолпан Елгезекова. Один человек с различными травмами был доставлен в БСМП города.

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