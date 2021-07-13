Водитель, насмерть сбивший 20-летнюю алматинку, 1,5 года проведет за решеткой

АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Водитель Volkswagen, насмерть сбивший 20-летнюю девушку, приговорен к 1,5 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Речь идет о ДТП, произошедшем 26 января на улице Утепова в Бостандыкском районе Алматы, уточняет Polisia.kz

Гражданин Голотовский М.А. около 21.00, управляя автомашиной Volkswagen Polo, следовал по улице Утепова в западном направлении. Нарушив требования пункта 10.1 Правил дорожного движения, внимание не повысил, мер предосторожности не принял, с учетом данных метеорологических и дорожных условий безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не приняв мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для участников движения объезду препятствия, допустил наезд на пешехода - гражданку С., 2000 года рождения, которая пересекала проезжую часть в южном направлении. В результате наезда девушка с телесными повреждениями была доставлена в ЦГКБ, где от полученных травм скончалась", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Суд признал Голотовского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК Республики Казахстан, и назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет. Срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.

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