Вооруженный грабитель в медицинской маске напал на ломбард в Актобе

Актобе. 5 марта. Kazakhstan Today - В Актобе мужчина в медицинской маске напал на ломбард. Это произошло 4 марта, примерно в 15.40, передает Kazakhstan Today.
Неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской, угрожая травматическим пистолетом, совершил нападение на ломбард, расположенный по улице Заводской в старой части города, пишет портал "Мой город".
В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что охраннику ломбарда удалось предотвратить нападение.
Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - отметили в полиции.
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