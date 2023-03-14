Восемь подпольных интернет-казино обнаружили в Туркестанской области

Больше всего нарушений в секторе зарегистрировали в Северо-Казахстанской области

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-февраль текущего года в стране зарегистрировали 47 уголовных правонарушений в сфере пожарной безопасности - на 17,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года.





За 2022 год количество правонарушений составляло 54, минус 23,9% за год. На фоне сокращения официальных показателей 2022 год отличался, как все помнят, большим числом пожаров в ряде регионов, причем мы говорим даже не про лесные пожары, а про случаи возгораний в городах, что вызвало серьезную негативную реакцию казахстанских СМИ и населения", - сообщает finprom.kz .





В текущем году в региональном разрезе больше всего нарушений в секторе зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: 6 случаев против 5 годом ранее. Среди регионов-антилидеров также оказались Актюбинская область и Астана (по 5 случаев), Шымкент и Жетысуская область (по 4 случая). На эту пятерку пришлась половина всех правонарушений в соответствующем периоде.





Нарушения были зафиксированы в 17 из 20 регионов страны. Ни одного нарушения требований пожарной безопасности не выявили в Абайской, Костанайской и Улытауской областях.





Что же касается сегмента административных правонарушений в секторе, здесь по итогам января-декабря 2022 года количество нарушений правил пожарной безопасности (помимо техрегламентов) составило сразу 24,4 тысячи (плюс 26,2% за год). Еще 1,9 тысячи случаев составили нарушения правил пожарной безопасности на транспорте (рост сразу в 4,5 раза за год), 565 случаев пришлось на несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов, 525 случаев - на нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах", - уточнили аналитики.





Случаев повреждения и нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений, устройств и противопожарных систем водоснабжения было зафиксировано 372, нарушений при проведении аудита в области пожарной безопасности - 17, также был зарегистрирован 1 случай выпуска и реализации взрывопожароопасной и пожароопасной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности.



