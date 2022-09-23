В Шымкенте осужден организатор незаконного игорного бизнеса

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ШЫМКЕНТ. 22 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте организатор незаконного игорного бизнеса приговорен к одному году ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках оперативно-профилактических мероприятий "Стоп игра" выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса.
Обнаружены и изъяты системные блоки и мониторы, ноутбук, игровые терминалы, рулетка, чековый аппарат и другая техника. Дело передано в суд. Приговором суда города Шымкента организатор незаконного игорного бизнеса признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год", - рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
В ведомстве также напомнили, что согласно закону "Об игорном бизнесе" казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.