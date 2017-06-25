Восемь лет строгого режима получил пастух из Атырауской области за убийство

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Восемь лет строгого режима получил пастух из Атырауской области за убийство25.06.2017
Криминал  10:42

Атырау. 25 июня. Kazakhstan Today - В Атырауской области пастуха приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области, в одном из аулов Курмангазинского района два пастуха при выполнении трудовых обязанностей, в отсутствие хозяев дома, совместно стали распивать спиртные напитки. В ходе распития между собутыльниками возникла ссора. Разгоряченный алкоголем осужденный К.М. вытащил из дома хозяев охотничье ружье и выстрелил в голову потерпевшего Ж.Б., отчего последний скончался на месте.

На главном судебном разбирательстве вина обвиняемого подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, показаниями свидетелей, а также частичным раскаянием самого подсудимого.

"Приговором суда К.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК (Убийство), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима)", - добавили в суде.

Приговор вступил в законную силу.
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