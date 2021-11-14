Воспитанники спортивного интерната Степногорска устроили дедовщину и записали побои на камеру

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СТЕПНОГОРСК. 13 НОЯБРЯ - Полиция Акмолинской области начала расследование дела о побоях и вымогательстве среди учащихся школы-интерната в Степногорске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации полицейских инцидент произошел 21 октября текущего года. Из-за произошедшего ранее конфликта трое восьмиклассников избили двух учеников 7-го класса. Процесс истязательства подростки записали на телефон.
По факту нанесения телесных повреждений в Степногорской школе-интернате начато досудебное расследование по части 1 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) и части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство)", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Акмолинской области.
Видео с фактами дедовщины в образовательном учреждении опубликованы в Сети.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведётся следствие.
Напомним, подростка избили в школьном туалете в Актау.