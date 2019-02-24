Вынесен приговор по делу о коррупции на таможенном посту "Алтынколь"

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Сегодня Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынесен приговор в отношении 17 участников коррупционной схемы на таможенном посту "Алтынколь", передает Kazakhstan Today

Приговор является логическим завершением масштабной спецоперации по пресечению системной коррупции на таможенных постах Алматинской области, проведенной в феврале 2018 года органами КНБ.

Во время следствия у так называемого "кассира" коррупционной схемы изъята "черная бухгалтерия" по получению и распределению денежных средств. "Черная касса" исчислялась сотнями тысяч долларов. В ходе обысков обнаружено и изъято более 116 тысяч долларов и 4,3 млн тенге. Обвиняемые, не признавшие свою вину, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сотрудничавшим со следствием соучастникам преступлений назначено наказание в виде штрафа", - сообщает " Казинформ " со ссылкой на КНБ РК.

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