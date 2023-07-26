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Вынесен приговор по делу "Оператора РОП"
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен приговор по делу в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что трое руководителей РОП поочередно начиная с 2016 года при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК) неоднократно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Хищение совершено путем необоснованных оплат услуг аффилированной компании по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по завышенной стоимости", - говорится в сообщении суда.
Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба составила 26,8 млрд тенге.
Кроме того, вице-министр экологии, злоупотребляя своими полномочиями, подписал незаконный приказ, которым ввел расширенные обязательства производителей и импортеров кабельно-проводниковой продукции. В результате чего наступили тяжкие последствия в виде причиненного ущерба более 325 млн тенге", - проинформировали в суде.
В этот же период руководители ТОО "Оператор РОП" при пособничестве экс-вице-министра покушались похитить 180 млрд тенге, находящиеся на счету ТОО. Хищение осужденные планировали совершить при строительстве аффилированной компанией 6 мусоросжигающих заводов на территории Казахстана. Финансирование строительства осужденные необоснованно включили в мероприятия по реализации инвестиционной политики на 2022 год.
Также руководитель К. и учредитель М. (в розыске) ТОО, используя управленческие функции в коммерческой организации, злоупотребляя полномочиями, под видом получения дивидендов совершили хищение бюджетных средств в размере 920 млн тенге", - добавили в суде.
Отмечается, что вина осужденных доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, специалистов и аудиторскими отчетами, которыми установлен размер причиненного ущерба в 28,2 млрд тенге.
Приговором суда К. (директор ТОО в период c 2016 по 2019 годы) признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.
К. (директор ТОО в период с 2019 по 2022 годы) признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Финансовый директор Т. признан виновным и ему назначено наказание - 1 год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.
Бывший вице-министр экологии П. также признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.
Кроме того, гражданский иск удовлетворен на сумму 28,2 млрд тенге в пользу АО "Ж". Также в доход государства конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденных, добытое преступным путем.
Приговор не вступил в законную силу.