Взрыв пороха назвали предварительной причиной трагедии в павлодарской пятиэтажке

Р¤РѕС‚Рѕ: guns.allzip.org

Павлодар. 7 марта. Kazakhstan Today - Предварительной причиной трагедии в пятиэтажке в Павлодаре стал взрыв пороха, сообщили в областном департаменте полиции, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 6 марта в пятиэтажном жилом доме по улице Муткенова в Павлодаре произошел взрыв неизвестного вещества с последующим горением домашних вещей и бытовой техники. На месте взрыва обнаружили тело мужчины 1983 года рождения. Кроме этого, с ожогами госпитализирован мужчина 1986 года рождения, информировала пресс-служба КЧС МВД РК.

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Со слов свидетеля, он нашел шесть заводских упаковок пороха в пакете у мусорного контейнера по улице Малайсары Батыра, которые в дальнейшем принес к своему знакомому для последующей совместной продажи", - рассказали в ведомстве, пишет портал " Павлодар онлайн ".

Днем 6 марта приятели, находясь в квартире по Муткенова, 53, вскрыли одну из упаковок с порохом, рассыпали часть на табуретку и подожгли, чтобы проверить. В результате произошло воспламенение и начался пожар.

Сейчас полицейские проводят досудебное расследование по статье 297 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным полиции, согласно экспертизе, смерть владельца квартиры наступила от отравления угарным газом и посмертного обгорения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства