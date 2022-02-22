Январские беспорядки: осуждены 52 человека

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 21 ФЕВРАЛЯ - Полицейские Алматы задержали крупного наркосбытчика. Им оказался 61-летний гражданин Г., который занимался сбытом наркотика как оптом, так в розницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фигуранта задержали днем на территории одного из гаражных кооперативов, сообщает Polisia.kz

По данным полиции, именно там подозреваемый хранил, товар, подготовленный к реализации. В ходе обыска обнаружено и изъято 13 прозрачных пакетов с гашишем, 13 прозрачных пакетов с марихуаной, один патрон от пистолета ПМ-9 мм, деньги в размере 740 тысяч тенге, 1 150 долларов, 50 евро. Изъятые вещества направлена на судебно-химическую экспертизу.

Полицейские установят канал поставки зелья в мегаполис, а также кругу постоянных клиентов наркодельца. А, тем временем, гражданин Г. водворен в ИВС.