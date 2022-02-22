Январские беспорядки: осуждены 52 человека

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На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 к ограничению свободы, 13 к лишению свободы, а в отношении 2-х лиц прекращено за примирением сторон", - сказал он.
Он сообщил, что Министерством внутренних дел продолжается работа по расследованию январских событий.
На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2729 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 255 лиц. При этом, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности к 140 лицам судами избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества: домашний арест - 62, залог - 33, подписка о невыезде - 45", - сказал представитель МВД.
Он отметил, что основная часть уголовных дел расследуется о кражах - 1844, незаконном обороте оружия - 343, умышленном повреждении или уничтожении имущества - 144.
По уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено свыше 12 тысяч граждан, назначено более 2-х тысяч различных судебных экспертиз", - проинформировал спикер.
По его словам, следователями органов внутренних дел по январским событиям в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом (по 88 уголовным делам). Основную часть данных дел также составляют кражи - 65, факты незаконного хранения оружия - 11, их хищения - 7 и др. Суду предано 86 обвиняемых (Алматы - 48, Алматинской - 5, Акмолинской и Туркестанской областей - 1).