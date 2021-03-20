За изнасилование девочки судят жителя Уральска

УРАЛЬСК. 19 МАРТА - Суд по резонансному делу об изнасиловании девочки стартовал в Уральске. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в деле присутствует несовершеннолетняя и интимные подробности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

33-летнего мужчину обвиняют в том, что он надругался над 13-летней падчерицей. Причем неоднократно. Подсудимый же не признаёт своей вины. Мама пострадавшей рассказала шокирующие подробности, сообщает AstanaTV

По информации телеканала, ребенок скрывал происходящее, опасаясь угроз со стороны отчима. Девочка призналась только после очередной ссоры между супругами.

По её словам, сначала мужчина просил "только потрогать". Затем надругался над ней, после чего стал предлагать деньги. И это происходило неоднократно, рассказывает мать потерпевшей. Женщина надеется на справедливое решение суда.

Ребёнок до сих пор в стрессе. Мы проходим реабилитацию, нам психологи говорят, что это будет около 4-5 лет. И что с этой травмой она останется на всю жизнь. Я пойду на всё, потому что на кону стоит жизнь моих трех девочек и моя жизнь. Я очень надеюсь на суд, потому что у меня нет больших денег, у меня есть моя правда", - говорит мама девочки.

После признания дочери, женщина обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело. За полгода расследования установлены все обстоятельства произошедшего, проведены экспертизы, рассказывает мать пострадавшей.

Адвокат обвиняемого дело не комментирует, лишь напомнил, что о вине его подзащитного говорить ещё рано.

Согласно конституции, лицо считается невиновным в совершении преступлении, пока его виновность не будет признана вступившую в законную силу приговором суда. Поэтому мы доверяем суду", - сказал адвокат.

Женщина вспоминает: супруг не раз бил её и детей. Но и представить не могла, что он заинтересуется ребёнком, которого воспитывал как родную дочь.

Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Суд проходит в закрытом режиме, обвиняемый предстал перед судом по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развращение малолетних", - сообщила руководитель пресс-службы областного суда Нургуль Канатбаева.

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