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За превышение полномочий задержан бывший сотрудник АФМ

13.12.2021, 18:04 89182
За превышение полномочий задержан бывший сотрудник АФМ
Фото: mzgazeta.ru
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - За превышение должностных полномочий задержан бывший сотрудник АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя следственного управления территориального департамента Кайырбеков Д., разыскиваемый столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу", - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

 
В отношении него расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
 
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.
 
 

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новости по теме

Отстреливали тайком и продавали мясо: в Костанайской области задержали группу скотокрадов

13.12.2021, 16:06 102574
Отстреливали тайком и продавали мясо: в Костанайской области задержали группу скотокрадов
Фото: Polisia.kz
КОСТАНАЙ. 13 ДЕКАБРЯ - В Костанайской области задержана группа скотокрадов, которые по ночам тайком отстреливали домашний скот, а затем сбывали мясо в магазинах или через скупщиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подозреваемые днем высматривали животных, после чего ночью отстреливали и там же разделывали, а затем сбывали мясо в магазины или скупщикам с целью получения прибыли. Часть обратившихся в полицию граждан находили остатки своего скота с признаками огнестрела. Спецоперация осложнялась тем, что кражи совершались с вольного выпаса, неохраняемых территорий. Вместе с тем в одном из фактов, злоумышленники похитили двух баранов прямо с надворной пристройки. В данное время установлены пять участников группы. Доказаны три факта скотокрадства на территории Амангельдинского района и три факта в городе Аркалыке. Общая сумма ущерба составляет более 5 млн тенге", - сообщает Polisia.kz


 
В ходе обыска у одного из подозреваемых изъяты вещественные доказательства, в том числе незарегистрированное гладкоствольное оружие ИЖ-12 и патроны к нему. Назначена баллистическая экспертиза. В рамках досудебного расследования продолжается установление причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. 

 

Карагандинка перечислила свыше 12 млн тенге лжегадалке

13.12.2021, 15:33 114508
Карагандинка перечислила свыше 12 млн тенге лжегадалке
Фото: news.myseldon.com
КАРАГАНДА. 13 ДЕКАБРЯ - Карагандинка перечислила свыше 12 млн тенге лжегадалке на приобретение ритуальных принадлежностей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

7 декабря в Кировский одел полиции УП города Караганды поступило заявление 41-летней жительницы города. Она сообщила, что в социальных сетях обратила внимание на объявление под названием "Бесплатное гадание", которое, как была уверена заявительница, разместила некая женщина", - сообщил в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
В ведомстве отметили, что в ходе переписки неизвестное лицо вошло в доверие потерпевшей и под различным предлогом вводило ее в заблуждение. 
 

Так, заявительница в несколько приемов перечислила посредством онлайн-переводов непонятно кому в общей сложности 12 млн 266 тысяч тенге на приобретение свечей, ритуальных принадлежностей. Но заказы так и не были выполнены. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию", - сообщили в полиции.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество). 
 
10 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали гадалку. Провидицей оказался 23-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 
 

Антикор: экстрадиция подозреваемых по делу "Астана LRT" усложнилась

13.12.2021, 15:08 117019
Антикор: экстрадиция подозреваемых по делу "Астана LRT" усложнилась
Фото: paryz.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Антикоррупционная служба Казахстана прокомментировала информацию относительно розыска экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова и бывшего председателя правления Астана LRT Талгата Ардана, которые были указаны в материалах дела организаторами хищений, выделенных на реализацию проектов LRT в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Антикор, в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц акимата города Астаны и других лиц по фактам хищения денежных средств, выделенных на реализацию проектов LRT, BRT/ITS, Ардан и Султанбеков объявлены в международный розыск по "красному бюллетеню" (с целью ареста и экстрадиции).
 

Проведенными мероприятиями установлено, что Ардан находится в Турции. Судом заочно выдана санкция на его арест. Правоохранительными органами данного государства проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию", - сообщили в ведомстве.

 
Вместе с тем установлено, что Султанбеков находится на территории США. Об его задержании и экстрадиции неоднократно были направлены ходатайства. 
 

Однако, по законодательству США наличие "красного бюллетеня" не является основанием для задержания разыскиваемого, если он не нарушил миграционного режима. Кроме того, экстрадиция нашего гражданина усложняется отсутствием двустороннего соглашения о выдаче преступников. Данный вопрос прорабатывается уполномоченным органом", - говорится в сообщении.

 
Напомним, что бывший заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков объявлен в международный розыск по делу о хищении средств при строительстве ЛРТ.

Кроме того, в октябре этого года Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Однако в СМИ появилась информация, что разыскиваемые отсутствуют на сайте Интерпола. Антикор в свою очередь отметил, что согласно требованиям и правилам Международной Организации уголовной полиции – Интерпол, сведения о розыске преступника на публичном веб-сайте Интерпола и их публикации подлежат лица, совершившие преступления, вызвавшие большой общественный резонанс, а также представляющие высокую общественную опасность (убийство, терроризм, экстремизм и другое). Именно эти критерии служат основанием для включения разыскиваемых лиц в общедоступный список.

Окончательное решение о публикации сведений на публичном веб-сайте принимается генеральным секретариатом Интерпола (Лион, Франция). Таким образом, отсутствие разыскиваемых лиц Султанбекова и Ардан на публичном сайте не означает их отсутствие в базе данных Интерпола", - заключил Антикор.


Как сообщалось ранее, Антикоррупционной службой было завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц акимата Астаны, ТОО "Астана LRT" и других по факту хищения 5,8 млрд тенге при реализации проекта легкорельсового транспорта.
 
В мае этого года в Нур-Султане состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях.
 
Однако в октябре Апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу Астана LRT и постановил возобновить расследование, Судебная коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 28 мая 2021 года в отношении Аманжулова, Нурпеисова, Ашим, Ачилова, Касабаева, Мусенова, Абдыхамитова отменить. Уголовное дело возвратить прокурору города Нур-Султана для устранения существенных нарушений и норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства. Согласно постановлению, подсудимые остались под стражей. 
 

В Astana Invest предупредили о телефонных мошенниках

13.12.2021, 14:13 127333
В Astana Invest предупредили о телефонных мошенниках
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В Astana Invest предупредили о телефонном мошенничестве. Мошенники звонят от имени Astana Invest и предлагают инвестировать деньги в "перспективные" проекты, а после получения денег пропадают, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В различных регионах Казахстана стали фиксироваться случаи телефонного мошенничества с использованием имени ТОО Государственного Центра развития инноваций Astana Invest. Мошенники звонят с разных номеров, представляются сотрудниками компании и предлагают инвестировать свои деньги в определённые "перспективные" проекты, обещая высокие прибыли. Сразу после получения денежных средств злоумышленники исчезают в неизвестном направлении", - сообщили в Astana Invest.

 
В Astana Invest официально заявили о том, что подобные звонки следует считать мобильным мошенничеством.
 

Будьте бдительны и помните, что лучше проверить интересующую вас информацию в официальных источниках. По всем подобным фактам убедительно просим обращаться в правоохранительные органы по месту жительства", - говорится в сообщении.

 
 

Замакима Атырауской области Хаменову посадили под домашний арест

12.12.2021, 19:49 203905
Замакима Атырауской области Хаменову посадили под домашний арест
Фото: скриншот
АТЫРАУ. 12 ДЕКАБРЯ - Специализированный следственный суд Атырау санкционировал для заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой домашний арест, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Хаменова находилась до решения суда в изоляторе временного содержания. Суд отклонил ходатайство следствия о заключении ее под стражу.
 
Напомним, что в отношении Хаменовой расследуется уголовное дело по части 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки в значительном размере). Если вина будет доказана, ей грозит наказание от штрафа в размере 60-кратной суммы взятки до лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.
 
 

В Алматинской области задержали таджикских студентов за мошенничество

12.12.2021, 11:42 251938
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ДЕКАБРЯ - В Каскелене задержали трех студентов из Таджикистана за интернет-мошенничество, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подробностями поделился заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Facebook.
 

Молодые люди продавали несуществующие дорогостоящие мобильные телефоны марки Apple в сети Instagram. Клиентов привлекали цены, которые были намного ниже рыночных, и желающих приобрести мобильные устройства было достаточно. Оплату подозреваемые получали посредством денежных переводов. После получения денежных средств блокировали пользователей и меняли название аккаунта", - сообщил Рустам Абдрахманов.

 
Сумма ущерба составляет более 2 млн тенге.
 
Замначальника ДП Алматы сообщил, что подозреваемые задержаны при содействии сотрудников ДКНБ по городу Алматы в Каскелене. Досудебное расследование ведут следователи УП Бостандыкского района.

 

По факту гибели подозреваемого во время допроса в Шымкенте на полицейских заведены уголовные дела

11.12.2021, 15:41 429112
По факту гибели подозреваемого во время допроса в Шымкенте на полицейских заведены уголовные дела
ШЫМКЕНТ. 11 ДЕКАБРЯ - Уголовные дела возбуждены на ряд должностных лиц полиции Шымкента по факту смерти подозреваемого при допросе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
8 декабря в Шымкенте во время допроса полицейскими скончался один из подозреваемых в совершении краж автомобилей.
 

В отношении должностных лиц полиции возбуждены уголовные дела, которые в целях объективности расследуются департаментом специальных прокуроров. Проведенным служебным расследованием по данному факту сотрудники, принимавшие участие в задержании, и их руководители, не обеспечившие контроль за действиями подчиненных, уволены из органов внутренних дел. В то же время их действиям в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка", - сообщил начальник департамента полиции Шымкента Ералы Жумаханбетов.

 
Он также отметил, что для установления всех обстоятельств чрезвычайного происшествия в город Шымкент прибыла комиссия из МВД во главе с заместителем министра.
 
Глава департамента также поделился подробностями произошедшего. Так, по его словам, двое задержанных - ранее судимые за разбой и имущественные преступления жители Костанайской области. В их автомобиле обнаружены и изъяты технические устройства для вскрытия автомашин, радиостанции, налобные фонари и перчатки
 

При задержании и доставлении сотрудниками полиции была применена физическая сила. Одному из них в здании стало плохо и по приезду скорой помощи констатирована его смерть", - проинформировал Жумаханбетов. 

 

Антикоррупционная служба начала расследование в отношении замакима Атырауской области

11.12.2021, 13:54 388963
Антикоррупционная служба начала расследование в отношении замакима Атырауской области
АТЫРАУ. 11 ДЕКАБРЯ - Антикоррупционной службой начато расследование в отношении заместителя акима Атырауской области и руководителя управления культуры, архивов и документации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге", -сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.


 

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