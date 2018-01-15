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За выходные на казахстанско-российской границе пресекли две попытки провоза наркотиков15.01.2018
Криминал  11:19

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - За выходные дни на казахстанско-российской границе пресечено два случая провоза наркотиков, передает Kazakhstan Today.

В пункте пропуска "Желкуар авто" Костанайского пограничного отряда задержали 42-летнего казахстанца, следовавшего в Российскую Федерацию на автомобиле "Лада" в качестве пассажира. "При прохождении паспортного контроля данный гражданин вызвал подозрение у пограничного наряда неадекватным поведением. При осмотре был обнаружен шприц в заводской упаковке и в нижнем белье вещество химического происхождения, белого цвета, со специфическим запахом - героин, весом около 15 граммов", - рассказали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

По факту задержания проинформированы представители РОВД Житикаринского района.

В этом же погранотряде в пункте пропуска "Кайрак авто" пограничный наряд при помощи служебной собаки задержал 41-летнего гражданина Казахстана, который ехал в Россию на автомобиле "Мерседес". При досмотре транспорта в пепельнице обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом - гашиш, весом около 20 граммов.

О случившемся проинформированы представители РОВД Карабалыкского района, заключили в ведомстве.
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