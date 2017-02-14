За взятку задержан глава управления труда Павлодарской области

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За взятку задержан глава управления труда Павлодарской области14.02.2017
  • Фото: inform.kz
Криминал  11:23

Павлодар. 14 февраля. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области изобличен во взяточничестве руководитель областного управления труда Е. Аскаров, сообщила пресс-служба Нацбюро.

"Установлено, что Аскаров при посредничестве своего подчиненного получил незаконное вознаграждение в размере 1 млн тенге от представителя ТОО "Павлодарский завод легких конструкций" за выдачу положительного заключения по несчастному случаю с тяжким исходом, произошедшему с работником предприятия", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время Аскаров задержан и водворен в изолятор временного содержания Павлодара. Проводится досудебное расследование.
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