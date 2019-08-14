За взятку в 2,2 млн тенге осудили бывшего руководителя отдела земельных отношений Костаная

Костанай. 13 августа. Kazakhstan Today - Бывший руководитель отдела земельных отношений Костаная осужден за взятку в 2,2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

7 марта 2019 года у К. изъяты денежные средства в сумме 2 200 000 тенге, полученные им от Н. в виде взятки для дальнейшей передачи экс - руководителю отдела земельных отношении акимата Костаная А. за оказание содействия в оформлении дополнительного земельного участка ТОО "Вадиса М", - сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

Приговором суда №2 Костаная А. признан виновным по части 2 статьи 366 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, с лишением права пожизненно занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором К. признан виновным по части 2 статьи 368 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности с лишением права пожизненно занимать должности на государственной службе.

Н. признана виновной по части 2 статьи 367 УК РК с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Как пояснили в пресс-службе, при назначении наказаний судом учтены все отягчающие и смягчающие вину обстоятельства, а именно: наличие несовершеннолетних детей у А. и К. и преклонный возраст Н. Приговор не вступил в законную силу.

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