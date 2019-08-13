Костанай. 12 августа. Kazakhstan Today - Бывший аким района в Костанайской области осужден за взятку в 7 млн тенге, передает Kazakhstan Today

Сегодня в суде №2 Костаная состоялось оглашение приговора по делу о взяточничестве в отношении бывшего акима Аулиекольского района. Вместе с ним на скамье подсудимых - взяткодатель Анатолий Громченко, руководитель строительной фирмы "Гренада", пишет tobolinfo.kz

По материалам дела, все началось с того, что фирма "Гренада" выиграла конкурс на капитальный ремонт школы в Аулиеколе. Хотя заказчиком выступал отдел образования района, Кисиков предложил Громченко свое участие - своевременное финансирование и беспрепятственный прием актов выполненных работ. "Вознаграждение" за содействие составило 7 миллионов тенге. Деньги были переданы, после чего Кисикова и Громченко задержали. Подсудимые признали вину, поэтому следствие прошло в упрощенном порядке.

В ходе прений прокурор запросил для экс-акима три с половиной года лишения свободы, для предпринимателя - два с половиной. Адвокаты же подсудимых в свою очередь просили не лишать их подсудимых свободы. Сегодня судья вынес решение.

Согласно приговору, Кисиков приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, Громченко назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Осужденные будут отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности (колонии-поселении).

Согласно статьям, по которым осуждены Кисиков и Громченко, предусмотрено наказание в виде лишения свободы либо в виде штрафа. Штраф для Кисикова составил бы 30-кратный размер взятки, а это 210 млн тенге, а для Громченко 15-кратный - 105 млн. Подсудимые пояснили, что такие большие суммы выплатить не смогут, поэтому наказание назначено в виде лишения свободы", - пояснил судья Кабенов.

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