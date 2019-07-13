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Аким сельского округа в Акмолинской области осужден за вымогательство взятки (ВИДЕО)

12.07.2019, 18:12 5941
Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Аким Зеленоборского сельского округа Бурабайского района Акмолинской области Д. Жабагин осужден за получение взятки к штрафу в размере 3 млн 750 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Жабагин требовал от В. Елизова взятку в сумме 500 000 тенге за лоббирование интересов при рассмотрении районной земельной комиссией вопроса о выделении земельного участка в поселке Зеленый Бор под индивидуальное жилищное строительство, в рамках реализации "Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2017-2020 годы", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

 
Приговором Кокчетавского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 3 750 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 

 

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