Аким сельского округа в Акмолинской области осужден за вымогательство взятки (ВИДЕО)

Жабагин требовал от В. Елизова взятку в сумме 500 000 тенге за лоббирование интересов при рассмотрении районной земельной комиссией вопроса о выделении земельного участка в поселке Зеленый Бор под индивидуальное жилищное строительство, в рамках реализации "Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2017-2020 годы", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Приговором Кокчетавского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 3 750 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





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