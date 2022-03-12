Задержан еще один экс-заместитель главы управления строительства Атырауской области

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НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Генеральная прокуратура Казахстана заявляет, что не проводит проверки в отношении экс-посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Тасмагамбетова И.Н. по факту его причастности к хищениям в ТОО "Астана LRT". Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности", - сообщает пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре призвали доверять только официальным источникам информации.
Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали
в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей.
30 июня стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили
строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств. 28 мая в Нур-Султане огласили
приговор подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве LRT.
Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.
7 октября прошлого года апелляционный суд Нур-Султана отменил
приговор по делу "Астана LRT" и постановил возобновить расследование.
В этом же месяце казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили
в международный розыск по линии Интерпола. Однако спустя два месяца антикоррупционная служба Казахстана заявила
, что экстрадиция подозреваемых усложнилась.
В декабре адвокат Джохар Утебеков сообщил
, что один из осужденных по делу "Астана LRT" Талгат Ашим вышел на свободу.
11 января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса заявил
, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему.